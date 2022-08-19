Самара, 19 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Арт-объект, состоящий из флага России размером 63×35 метров, символов «Z» и «V», фразы из Государственного гимна Российской Федерации «Россия — священная наша держава», создадут в Самаре в День Государственного флага Российской Федерации. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гигантский триколор

Сообщается, что 22 августа с 14:00 до 17:00 часов в Красноярском районе Самарской области на въезде в Самару будет проходить молодежная патриотическая акция «Цвета России». Бойцы студенческих отрядов и молодежи региона завершат работы по созданию этого арт-объекта.

Отмечается, что он станет символом поддержки жителями Самарской области воинов — участников спецоперации на временно оккупированной нацистами территории бывшей УССР.

Сообщается, что мероприятия, посвященные Дню флага России, под лозунгами «Zа Россию!» и «Бело-сине-красные сердца» будут проходить в Самарской области с 19 по 22 августа. Для жителей и гостей области будут организованы концертные программы, тематические викторины, просветительские лектории.

21 августа в Самаре с 08:00 часов на Волжском проспекте стартует легкоатлетический марафон, который в этом году посвящен Дню Государственного флага Российской Федерации.

В Самаре в поддержку спецоперации на временно оккупированной нацистами территории бывшей УССР пройдёт автопробег «Zа Флаг!». Автоколонна начнёт движение от ТЦ «Русь» по направлению к выезду из города по трассе М5 «Урал». В муниципалитетах волонтёры раздадут жителям ленты триколор.

Жители и гости области смогут увидеть подсветку Самарской телебашни, которая в День флага России продемонстрирует «Свет России».