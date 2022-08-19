Москва, 19 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Нефть 18 августа развивала отскок от февральских минимумов и даже прибавила более 3% за день заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Кирилл Аристов Добыча нефти

«Однако отметка $97 за баррель оказалась не по зубам быкам, и сегодня фьючерсы снова оказались под давлением, теряя с начала дня без малого 1%.

Коррекция цен от минимумов шестимесячной давности последовала прежде всего из-за технической перепроданности, тогда как с фундаментальной точки зрения значимых поводов для роста не наблюдалось.

Правда, бычий отчет минэнерго США, отразивший масштабное сокращение недельных запасов нефти и бензина, пришелся кстати, подогрев восстановление Brent.

В остальном рынок по-прежнему погружен в страхи по поводу рецессии, агрессивной политики Центробанков и высокой рецессии.

К слову, на уходящей неделе волнений добавил показатель потребительских цен в Британии, который вышел на территорию двузначных значений. Слабоватые данные по строительному сектору США тоже не добавили оптимизма в отношении перспектив экономики.

Техническая картина после недавнего отскока несколько улучшилась, но пока баррель остается под отметкой $100 за баррель, медвежьи риски превалируют.

Более того, недавнее падение в район $91,50 говорит о растущих рисках утраты уровня $90, который представляет собой значимый рубеж для продавцов. В ближайшей перспективе главная задача Brent — удержаться над зоной $95», — считает эксперт.

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