Москва, 19 августа 2022, 13:20 — REGNUM Спутники Роскосмоса зафиксировали очаги возгорания природных пожаров в Рязанской области, сообщает 19 августа корреспондент ИА REGNUM.

Спутники Роскосмоса запечатлели пожары в Рязанской области
Спутники Роскосмоса запечатлели пожары в Рязанской области
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Роскосмос опубликовал снимок, на котором запечатлён пожар возле населённого пункта Новый Кудом в Спасском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с ландшафтными пожарами в регионе остаётся тяжёлой, тушение осложняет шквалистый ветер.

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