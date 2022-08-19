Москва, 19 августа 2022, 13:20 — REGNUM Спутники Роскосмоса зафиксировали очаги возгорания природных пожаров в Рязанской области, сообщает 19 августа корреспондент ИА REGNUM.
Роскосмос опубликовал снимок, на котором запечатлён пожар возле населённого пункта Новый Кудом в Спасском районе.
Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с ландшафтными пожарами в регионе остаётся тяжёлой, тушение осложняет шквалистый ветер.
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