Москва, 19 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Спутники Роскосмоса зафиксировали очаги возгорания природных пожаров в Рязанской области, сообщает 19 августа корреспондент ИА REGNUM.

Официальная страница Роскосмоса в ВК Спутники Роскосмоса запечатлели пожары в Рязанской области

Роскосмос опубликовал снимок, на котором запечатлён пожар возле населённого пункта Новый Кудом в Спасском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с ландшафтными пожарами в регионе остаётся тяжёлой, тушение осложняет шквалистый ветер.