Казань, , 13:17 — REGNUM В Татарии казанское муниципальное предприятие возьмёт кредит на два года в размере 400 млн рублей. Деньги понадобились на «финансирование текущей деятельности предприятия». Соответствующее извещение о проведении закупки у единственного поставщика опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком является муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (г. Казань), которому понадобились услуги на открытие возобновляемой кредитной линии в размере 400 млн рублей. Речь идёт о получении кредита на 24 месяца.

«Процентная ставка: ключевая ставка Центрального Банка России плюс 3 процентных пункта годовых», — отмечается в документе.

В извещении уточняется, что цель кредита — »финансирование текущей деятельности предприятия (рефинансирование договора возобновляемой кредитной линии)». Обеспечение со стороны предприятия не предусмотрено, залоговое имущество банку не предоставляется.

Как следует из документа, комиссия приняла решение о заключении кредитного договора с обществом «АК Барс» Банк (г. Казань).