Казань, 19 августа, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Татарии казанское муниципальное предприятие возьмёт кредит на два года в размере 400 млн рублей. Деньги понадобились на «финансирование текущей деятельности предприятия». Соответствующее извещение о проведении закупки у единственного поставщика опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (г. Казань), которому понадобились услуги на открытие возобновляемой кредитной линии в размере 400 млн рублей. Речь идёт о получении кредита на 24 месяца.

«Процентная ставка: ключевая ставка Центрального Банка России плюс 3 процентных пункта годовых», — отмечается в документе.

В извещении уточняется, что цель кредита — »финансирование текущей деятельности предприятия (рефинансирование договора возобновляемой кредитной линии)». Обеспечение со стороны предприятия не предусмотрено, залоговое имущество банку не предоставляется.

Как следует из документа, комиссия приняла решение о заключении кредитного договора с обществом «АК Барс» Банк (г. Казань).