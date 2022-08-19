Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга привлекла организацию-нарушителя к административной ответственности за незаконное хранение экстремистских материалов, суд за это взыскал штраф в размере 500 тыс. рублей. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

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По материалу, который поступил из УФСБ России по Оренбургской области, прокуратура Невского района провела проверку на соблюдение законодательства о противодействии экстремизму. Контрольные действия показали, что организация «хранила в целях последующего распространения религиозную литературу сайентологической направленности, которая включена в федеральный список экстремистских материалов».

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их хранение для массового распространения).

Заявление прокурором удовлетворено, правонарушитель должен выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. У него конфискованы все незаконные материалы. Контроль за исполнением решения суда будет осуществлять прокуратура Невского района.