Нальчик, 19 августа, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Житель Кабардино-Балкарии пойдет под суд за обман 19 земляков. Злоумышленник взял на реализацию малиновое варенье на общую сумму более 580 тыс. рублей, а деньги не вернул. В отношении афериста возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время с утвержденным обвинительным заключением оно передано в суд, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон» реж. Борис Степанцев. 1968. СССР Банка с вареньем

Из подробностей расследования известно, что подозреваемый в сети интернет находил объявлениях от граждан с предложениями о продаже малинового варенья. Предлагая дать товар ему на реализацию, он обещал вернуть вырученные деньги после продажи, однако обязательств своих не выполнил, похитив варенья на общую сумму более полумиллиона рублей.

Мошеннику грозит до шести лет лишения свободы.