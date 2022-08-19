Кожевниковский район, Томская область, , 13:13 — REGNUM В Кожевниковском районе Томской области вынесен приговор двоим подросткам, которых обвиняли в убийстве с особой жестокостью пожилого мужчины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, убийство было сопряжено с разбоем.

Избиение Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. Великобритания, США

По данным следствия, в ноябре 2021 года пьяные подростки пришли домой к 75-летнему жителю села Вороново с намерением украсть его имущество.

«Напав на пожилого мужчину, злоумышленники нанесли ему многочисленные телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

По итогам слушаний, суд признал подсудимых виновными и приговорил одного из них к 9 годам и 7 месяцам, второго к 9 годам и 10 месяцев воспитательной колонии.

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