Тбилиси, , 13:10 — REGNUM Товарооборот между Россией и Грузией с января по июль 2022 года составил $1,2 млрд, что на 11,9% больше, чем за тот же период 2021 года. Об этом 19 августа сообщает Национальная служба статистики Грузии (Грузстат).

Доставка ценного груза Олег Кугаев © ИА REGNUM

Согласно представленным данным, из РФ на грузинские рынки было импортированного товаров на $875 млн (рост на 12,3%), а экспортировано на российские рынки на сумму $339 млн (рост на 5,1%).

«В январе–июле 2022 года в десятке местного экспорта на первом месте были медные руды и концентраты с $621 млн, что составляет 27,9% от общего объёма экспорта. На втором месте — ферросплавы с $348,3 млн (15,6% от общего объёма), а на третьем месте — азотные удобрения с $182,7 (8,2% от общего объёма)», — говорится в отчёте.

В списке крупнейших торговых партнёров Грузии Россия занимает второе место. На первом находится Турция с показателем товарооборота $1,5 млрд (рост 14,9%). На третьем — Китай который наторговал с Грузией на $1,1 млрд (рост 10,7).

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