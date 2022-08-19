Тбилиси, 19 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и Грузией с января по июль 2022 года составил $1,2 млрд, что на 11,9% больше, чем за тот же период 2021 года. Об этом 19 августа сообщает Национальная служба статистики Грузии (Грузстат).

Олег Кугаев ИА REGNUM Доставка ценного груза

Согласно представленным данным, из РФ на грузинские рынки было импортированного товаров на $875 млн (рост на 12,3%), а экспортировано на российские рынки на сумму $339 млн (рост на 5,1%).

«В январе–июле 2022 года в десятке местного экспорта на первом месте были медные руды и концентраты с $621 млн, что составляет 27,9% от общего объёма экспорта. На втором месте — ферросплавы с $348,3 млн (15,6% от общего объёма), а на третьем месте — азотные удобрения с $182,7 (8,2% от общего объёма)», — говорится в отчёте.

В списке крупнейших торговых партнёров Грузии Россия занимает второе место. На первом находится Турция с показателем товарооборота $1,5 млрд (рост 14,9%). На третьем — Китай который наторговал с Грузией на $1,1 млрд (рост 10,7).