Кабул, 19 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Девочки-подростки в Афганистане всё чаще посещают неформальные школы, чтобы продолжить своё образование. Однако, несмотря на продолжение обучения в этих школах, они не видят для себя нормального будущего при правлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает CBS News.

Darivoa.com Школа для девочек

Прошло больше года с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили девочкам старше шестого класса посещать школы. С тех пор неформальные школы по всему Афганистану посещает всё больше детей.

Корреспондент CBS посетила одну из неформальных школ, основанную женщиной по имени Зайнаб Мохаммади. Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили образование девочкам, Мохаммади говорит, что в основном они закрывают глаза на неформальные школы, пока соблюдаются строгие правила талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Девочки в таких школах должны носить одежду, предписанную талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обязательно чёрного цвета. Мужчинам также запрещено входить в такие места.

Девочки-подростки в этой тайной школе посещают занятия по различным предметам, от теологии до ткачества, очень много желающих изучать английский язык. Однако одна из школьниц говорит, что ей «плохо» из-за того, что приходится носить обязательную одежду и что она не может открыто выражать свои академические устремления.

Репортёр CBS спросила у учениц одного из классов, думают ли они, что их жизнь снова станет нормальной, и все они ответили: «Нет».

«Для меня было ужасно сидеть дома, — сказала CBS другая девочка, Хеда Сиддики. — И я не знаю, что произойдёт в будущем».

«Мир должен заставить правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь открыть школы для девочек, — говорит Хеда. — Пока школы не будут вновь открыты, ни одна страна не признает их (талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ))».

Репортёр CBS задала вопрос Абдул Каххару Балхи, официальному представителю министерства иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), понимает ли он, почему ни одна страна не признала их, и он ответил: »Вопрос (образования девочек) используется миром как оружие».

«Это внутренний вопрос Афганистана, и наша политика в отношении образования очень ясна. Это означает, что образование разрешено для всех граждан Афганистана», — подчеркнул он.

Балхи настаивает на том, что запрет на образование девочек носит «временный» характер.