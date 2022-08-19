Москва, , 13:10 — REGNUM Рубль резко укрепился на торгах 18 августа, в моменте отправив доллар под отметку 59 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль © ИА REGNUM

«По итогам сессии российская валюта набрала 2% и не оставляет попыток развития восходящего импульса в ходе торгов 19 августа. С начала дня пара доллар/рубль снижается в пределах 0,2%, расположившись немногим ниже зоны 59,50 руб.

Укрепление российской валюты выглядит импульсным и не подпитывается какими-то значимыми фундаментальными факторами. Скорее играет роль подготовка экспортеров к пику налоговых выплат в сочетании с резким восстановлением цен на нефть.

В остальном никаких видимых изменений, способных изменить настрой рубля, не наблюдается, а значит, после завершения налогового периода вполне возможно возвращение пары в прежний диапазон с последующим восходящим прорывом.

При этом в ближайшие дни нельзя исключать дальнейшего укрепления росийской валюты, которая явно пытается продавить доллар под отметку 59 руб. и сместить границу диапазона до 58,60 руб.

Примечательно, что скачок рубля произошел несмотря на ралли USD на международной арене, что в очередной раз подтверждает оторванность «россиянина» от внешних рыночных факторов.

Более значимое укрепление рубля маловероятно, учитывая опасения скорого возобновления бюджетного правила», — полагает эксперт.

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