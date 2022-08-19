Москва, 19 августа, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Российский газ поставляется в Европу по основным экспортным маршрутам в прежнем объёме. Ожидается, что 19 августа поставки будут на уровне 42,1 млн куб. м в сутки транзитом через Украину и 33,5 млн куб. м по «Северному потоку».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Номинации на транзит российского газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» отсутствуют. Через станцию «Суджа» идёт около 42,1 млн куб. м газа в сутки, следует из данных на сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ)

«Северный поток» — основной маршрут экспорта газа из России в Европу. По нему прокачивается около 33,5 млн куб. м в сутки, таковы данные Nord Stream AG.

По данным Gas Infrastructure Europe, в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) уровень заполнения превысил 75%. Страны Европы запасают газ в условиях снижения поставок из России. Сейчас они закупают сжиженный природный газ по сверхвысоким ценам.

Читайте также: Сеть: «Забудьте о «Мерседесах» — цена на газ в Европе пробила потолок