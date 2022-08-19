Оренбург, 19 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Под Оренбургом 19 августа горит сухая трава, сообщили пресс-службе мэрии.

пресс-службе администрации Оренбурга Травяной пожар под Оренбургом

Ландшафтный пожар произошёл в районе села Краснохолм. Площадь, на которой бушует огонь, составляет 250 метров.

К тушению привлекли сотрудников городской аварийно-спасательной службы. Ликвидация возгорания сухой травы осуществляется при помощи пожарной машины на базе ГАЗ. Дополнительно присоединились два пожарных расчета села Краснохолм и один — села Кардаилова. Причины возгорания предстоит выяснить.

Поданным ГУ МЧС по Оренбургской области, с начала года по состоянию на 19 июля в регионе произошло 1417 пожаров сухой растительности, а также 19 лесных пожаров. Основной причиной возникновения ландшафтных пожаров назван человеческий фактор. Травяные палы очень быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение стерни и сухой травы — процесс неуправляемый, и остановить разгоревшейся пожар становится непросто.