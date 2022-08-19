Москва, , 13:08 — REGNUM Предложение Киева создать на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) демилитаризованную зону неприемлемо. Об этом 19 августа заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

По его словам, в случае если российские военные покинут территорию объекта, его тут же займут украинские боевики, после чего ЗАЭС придется с боем возвращать под контроль властей освобожденной части Запорожской области.

«Демилитаризованная зона — увеличение рисков. Безбашенность, с которой наши противники создают угрозы для крупнейшего атомного объекта в Европе, эта легкость свидетельствует, что эти люди утратили чувство реальности и готовы учинить второй Чернобыль. Присутствие наших военных, охраны на станции — это гарантия, что такой сценарий не будет реализован», — сказал Рябков.

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