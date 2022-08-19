Вашингтон, , 13:09 — REGNUM Известный американский актёр Джонни Депп может присоединиться к касту сериала Netflix «Уэнсдей». Об этом сообщил портал ET Canada 19 августа.

Джонни Депп Цитата из к/ф «Чарли и шоколадная фабрика». Реж. Тим Бёртон. 2005. США - Великобритания

По данным источника, в предстоящем шоу актёр может исполнить роль дяди Фестера, однако создатели проекта пока что не подтверждали эту информацию. Также отмечается, что причина, по которой Деппа до сих пор официально не утвердили на роль, заключается в регулярном участии артиста в различных скандалах, которые могут негативно повлиять на репутацию «Уэнсдей».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, В Сети опубликовали дебютный тизер сериала «Уэнсдей». Премьера шоу намечена на осень 2022 года.

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