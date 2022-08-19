Москва, 19 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Корейские строители могут быть привлечены для восстановления Донбасса. Об этом 19 августа сообщил журналистам зампред правительства Марат Хуснуллин.

Пхеньян. Северная Корея

Вице-премьер рассказал, что строители из Северной Кореи обратились к России с таким предложением.

«Я хочу сказать, что северокорейские рабочие очень производительны по труду, у нас работают в стране, мы знаем их. Они умеют работать», — сказал Хуснуллин.

По его словам, если не возникнет юридических проблем, он считает возможным такое сотрудничество, добавив, что стоимость их услуг укладывается в сметы.