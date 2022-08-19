Харьков, Украина, 19 августа 2022, 13:06 — REGNUM Указ о назначении бывшего мэра Краснодара Андрея Алексеенко первым заместителем главы администрации Харьковской области — председателем Совета министров Харьковской области подписал глава администрации региона Виталий Ганчев, сообщает 19 августа корреспондент ИА REGNUM.
«С целью обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления объектов гражданской инфраструктуры, руководствуясь положение о военно-гражданской администрации Харьковской области, постановляю: сформировать Совет министров администрации военно-гражданской Харьковской области. Назначить первым заместителем главы администрации Харьковской области — председателем Совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича», — говорится в обнародованном документе.
Также уточняется, что настоящий указ является вступившим в силу со дня его подписания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию.