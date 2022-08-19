Харьков, Украина, 19 августа 2022, 13:06 — REGNUM Указ о назначении бывшего мэра Краснодара Андрея Алексеенко первым заместителем главы администрации Харьковской области — председателем Совета министров Харьковской области подписал глава администрации региона Виталий Ганчев, сообщает 19 августа корреспондент ИА REGNUM.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко
Krd.ru

«С целью обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления объектов гражданской инфраструктуры, руководствуясь положение о военно-гражданской администрации Харьковской области, постановляю: сформировать Совет министров администрации военно-гражданской Харьковской области. Назначить первым заместителем главы администрации Харьковской области — председателем Совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича», — говорится в обнародованном документе.

Также уточняется, что настоящий указ является вступившим в силу со дня его подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию.