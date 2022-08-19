Магадан, , 13:05 — REGNUM Ограничение свободы для руководителя золотодобывающего предприятия ООО «Кривбасс» определил Магаданский областной суд. Ему назначено два года лишения свободы условно за угрозу физической расправы правоохранителям, проводившим проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Решение суда

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Мужчине вынесли приговор за угрозу применения насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). Он угрожал правоохранителям физической расправой и пытался помешать проверке, с целью проведения которой они прибыли на место расположения артели.

Сначала руководителя компании оштрафовали, но прокуратура сочла решение суда слишком мягким и подала апелляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, с компании, добывающей золото в Селемджинском районе Амурской области, взыскали ущерб за слив отходов в ручей Асмакан-Макит. Сумма, которую заплатило предприятие, составила почти 5 млн рублей.