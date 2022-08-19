19 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Чего только ни сделаешь ради экономии... Например, немецкий чиновник предложил жителям ФРГ обтираться тряпкой вместо душа. Его предложение обсудили пользователи соцсетей.

Татьяна Иващенко, , 13:50 — REGNUM Предложение премьер-министра немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрида Кречмана (партия «Зелёные») обтираться тряпкой вместо душа для экономии, адресованное жителям ФРГ, вызвало поток комментариев в соцсетях.

В поисках вшей. Цитата из картины Александра-Габриэля Декана. Нищие мальчики. 1830-е

Опять же, для экономии Кречман предложил отапливать в жилом помещении только одну комнату.

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Чиновник назвал тряпку для мытья «полезным изобретением» и предположил, что с её помощью можно отучиться «постоянно принимать душ».

Российские интернет-пользователи активно комментируют высказывание немецкого чиновника.

«Чем толще слой грязи, тем зимой теплее, как в панцире. Надо идею ЕС подкинуть…» — иронизирует Степан К.

«Русские варвары» до сих пор каждый день душ принимают… Какое невежество, дикари, вот тряпочки для обтирания — это так цивилизованно и по-европейски», — шутит ещё один пользователь.

«Добро пожаловать в клуб русофобов!» — поздравил Германию Влад О.

«Скоро мы почувствуем от жителей ФРГ аромат русофобии», — смеётся Ольга У.

Антонио Даттило-Руббо. В бедности с кем не поведёшься. 1905

«Это и есть хвалёный «высокий» европейский уровень жизни?» — спрашивает Елена С.

«Ну-ну. Нетрудно представить, что начнётся в Германии. Умора», — комментирует Люда Т.

«Причём обтираться надо тряпкой после мытья пола. Так ещё экономичнее. Два в одном», — предложил Олег З.

«О! Для Европы не мыться — это традиция», — иронизирует подписчица паблика в соцсети «ВКонтакте» Марина К.

«Возвращаются к родным традициям», — отметил Alex M.

«Ох как быстро они вернулись к привычной им гигиене», — оставила саркастический комментарий Гузель Г.

«Назад в Средневековье», — рассуждает Алексей Х.

«А посуду можно языком вылизывать», — подытожила обсуждение Татьяна А.

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