Севастополь, , 13:02 — REGNUM Житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в совершении действий сексуального характера в отношении собственной несовершеннолетней дочери, а также несовершеннолетней приятельницы своего сына. Мужчина задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю 19 августа.

Уголовное дело

По версии следствия, житель одного из посёлков Севастополя в течение пяти лет, с 2016 по июль 2021 года, фотографировал в обнажённом виде свою дочь, хранил эти фотографии, а также совершал развратные и иные действия сексуального характера. На момент совершения первого преступления девочке было лишь девять лет. Когда запуганный ребёнок пытался пожаловаться матери, та списала её рассказы на детские фантазии. Однако когда девочка рассказала о происходящем матери своей подруги, та сообщила в полицию.

После задержания подозреваемого отправили под стражу. В ходе следствия был установлен ещё преступный эпизод. По данным СК, мужчина растлевал несовершеннолетнюю подругу своего сына. Поданным прокуратуры, девочке на тот момент было 14 лет.

Прокуратура Балаклавского района Севастополя утвердила обвинительное заключение по делу, материалы переданы в суд, уточнили в надзорном ведомстве.

Пострадавшая дочь обвиняемого помещена в ГКУ «Социальный приют для детей и подростков».