Москва, , 13:02 — REGNUM В Москве к 22 августа — ко Дню Государственного флага России — установят более 500 праздничных плакатов, сообщается на портале мэра столицы.

Флаг России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Праздничные плакаты с триколором и флаговыми конструкциями разместят на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах в центре Москвы.

У здания Совета Федерации и около Госдумы появятся флагштоки с триколором. На цифровых билбордах и медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате будут транслироваться поздравительные ролики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 22 августа отметят День флага России обширной праздничной программой.

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