В Ярославле снятую с улиц города плитку просят отдать храму
Ярославль, 19 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Ярославский общественник Сергей Казанский обратился в мэрию города с просьбой передать снятую с улиц города старую тротуарную плитку для благоустройства Свято-Тихоновского храма в Ярославле. Об этом Казанский рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Строительство церкви, посвящённой служившему в Ярославле в начале XX века патриарху Тихону, идёт уже 20 лет.
Казанский продолжил добиваться выделения плитки для строящейся церкви и обратился в приёмную мэрии. Там ему сообщили, что тротуарного камня уже нет. Однако в письменном ответе на обращение градозащитника власти уточнили, что сделали запрос в МБУ «Горзеленхозстрой» об информировании о наличии плитки, находящейся там на хранении.
Между тем Сергей Казанский обратил внимание на запасы плитки, которые лежат во дворе Ярославской областной думы со времен позапрошлого мэра Владимира Слепцова. Она была передана туда по заявке «для благоустройства внутреннего дворика». Но до сих пор никакого благоустройства там нет. Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, плитка до сих пор благополучно складирована во дворе думы.
Сергей Казанский намерен также добиться, чтобы Свято-Тихонский храм включили в программу «Решаем вместе».