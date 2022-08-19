Ярославль, 19 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Ярославский общественник Сергей Казанский обратился в мэрию города с просьбой передать снятую с улиц города старую тротуарную плитку для благоустройства Свято-Тихоновского храма в Ярославле. Об этом Казанский рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Снятая с улиц города плитка во дворе Яроблдумы лежит больше пяти лет

Строительство церкви, посвящённой служившему в Ярославле в начале XX века патриарху Тихону, идёт уже 20 лет.

«Территория вокруг храма нуждается в благоустройстве. Я обратился к настоятелю отцу Михаилу, он не против того, чтобы город отдал плитку. Во время встречи с ио мэра Ильёй Мотовиловым в июле я попросил рассмотреть этот вопрос. Он пообещал мне его рассмотреть. Однако до сих пор чёткого ответа нет. Я слышал, что плитку отдали военным. Но и храму она нужна», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Казанский.

Казанский продолжил добиваться выделения плитки для строящейся церкви и обратился в приёмную мэрии. Там ему сообщили, что тротуарного камня уже нет. Однако в письменном ответе на обращение градозащитника власти уточнили, что сделали запрос в МБУ «Горзеленхозстрой» об информировании о наличии плитки, находящейся там на хранении.

«После уточнения количества департаментом будет рассмотрен вопрос о выделении тротуарной плитки для благоустройства территорий, прилегающих к Свято-Тихоновскому храму» — говорится в документе.

Между тем Сергей Казанский обратил внимание на запасы плитки, которые лежат во дворе Ярославской областной думы со времен позапрошлого мэра Владимира Слепцова. Она была передана туда по заявке «для благоустройства внутреннего дворика». Но до сих пор никакого благоустройства там нет. Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, плитка до сих пор благополучно складирована во дворе думы.

Сергей Казанский намерен также добиться, чтобы Свято-Тихонский храм включили в программу «Решаем вместе».