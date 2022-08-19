Москва, , 13:05 — REGNUM Новым генеральным директором Госфильмофонда назначен Александр Павлов. Об этом сообщает 19 августа пресс-служба Министерства культуры России.

Здание министерства культуры РФ Полина Волхова © ИА REGNUM

Павлов сменил на посту главы Госфильмофонда Романа Чистякова. Первый замглавы Минкульта Сергей Обрывалин и директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта Дмитрий Давиденко представили нового руководителя коллективу.

Александр Павлов родился 16 июня 1960 года в Новосибирске. Прежде он руководил некоммерческим партнерством инновационной деятельности «Мосгоруслуга».

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