Минкульт России назначил нового директора Госфильмофонда
Москва, 19 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Новым генеральным директором Госфильмофонда назначен Александр Павлов. Об этом сообщает 19 августа пресс-служба Министерства культуры России.
Полина Волхова ИА REGNUM
Здание министерства культуры РФ
Павлов сменил на посту главы Госфильмофонда Романа Чистякова. Первый замглавы Минкульта Сергей Обрывалин и директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта Дмитрий Давиденко представили нового руководителя коллективу.
Александр Павлов родился 16 июня 1960 года в Новосибирске. Прежде он руководил некоммерческим партнерством инновационной деятельности «Мосгоруслуга».
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