Курск, 19 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Курской области продолжается формирование именного батальона материально-технического обеспечения «Сейм». Как сообщила пресс-служба областной администрации, он будет заниматься подвозом горючего, продовольствия, боеприпасов.

Министерство обороны России Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО

Несколько сотен курян уже вошли в новое подразделение. Сейчас они проходят обучение. Записаться в батальон предлагают курянам в возрасте от 18 до 60 лет. Им обещают от 200 до 500 тысяч рублей ежемесячно и дополнительные стимулирующие выплаты и льготы.

В администрации подсчитали, что в два раза активнее жители региона записываются в батальон во время «дней добровольца», поэтому в Курской области продолжат их проводить.