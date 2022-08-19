Рязань, , 13:03 — REGNUM Сложная погодная обстановка и сильный шквалистый ветер мешают тушению природных пожаров в Рязанской области, сообщил 19 августа в социальных сетях врио губернатора Павел Малков.

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Утром руководитель региона провёл оперативное совещание по противопожарной обстановке вместе с главой Рослесхоза Иваном Советниковым. Все службы работают в тесном взаимодействии — авиация в круглосуточном режиме сбрасывает воду на очаги возгораний, ведётся опашка территорий и прокладка минерализованных полос. Кроме того, в регион прибудет дополнительная тяжёлая техника, включая военный бульдозер-путепрокладчик на базе артиллерийского тягача.

«Ситуация остается сложной. Обсудили с представителями федерального и регионального МЧС первоочередные меры в случае её ухудшения. Тушению мешает сложная погодная обстановка и сильный шквалистый ветер. Есть угроза перехода пожара в верховой. Разработан план эвакуации, на местах дежурят автобусы», — уточнил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь лесных пожаров регионе превышает шесть тысяч гектаров.