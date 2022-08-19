Кяхта, Бурятия, , 12:55 — REGNUM В городе Кяхта на юге Бурятии введён режим повышенной готовности в связи с прошедшими ливнями и порывистым ветром. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В Бурятии ветром сорвало крышу пятиэтажного дома Цитата из видео Агентства ГО и ЧС Бурятии

Вечером 18 августа ветром сорвало крышу пятиэтажного здания в Кяхте, в котором проживают 211 человек. Пострадавших в результате нет, повреждено три автомобиля. В настоящее время специалисты обследуют квартиры пострадавшего дома, а также другие здания, в том числе социально значимые.

Кроме того, в результате выпадения осадков повреждены шесть дорог. Две из них размыло на протяжении 200 метров.

«На данных участках автодороги ведутся работы по отсыпке. На 13:30 обследовано 8 квартир, в которых наблюдались подтёки воды на потолках и стенах», — добавили в ведомстве.

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