Барнаул, , 12:55 — REGNUM В том, что в июне 2022 года жители России разметили на депозитах в зарубежных банках рекордные 266,1 млрд рублей ($4,65 млрд при среднем курсе в июне 57,2 рубля за американский доллар), нет ничего удивительного, считает депутат Барнаульской городской думы Оксана Молодых. Комментируя данные Банка России, она также пояснила:

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Внутри страны скопился большой объём иностранной валюты. Некоторые банки под воздействием санкций вынуждены были серьезно подкрутить гайки в работе с этими деньгами, — усложнили хранение валюты, снятие, увеличили комиссии и так далее. ЦБ ввёл лимит переводов средств за границу, а затем стал смягчать, повышая их планку. Эти смягчения также способствовали оттоку валюты.

В целом же размещение долларов и евро внутри нашей страны комфортным сегодня не назовёшь. Многолетняя стабильность и надежность реализации этого вида сбережений превратилась в «тыкву», — стало делом рискованным и труднопрогнозируемым. Свою дело сделал и уход Visa и Mastercard, — россияне едут оформлять карты за границу».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в июне 2022 года граждане России рекордный с начала 20 218 года объем вкладов в иностранной валюте на депозитах в зарубежных банках, известили В ЦБ РФ.

Читайте также: Жители РФ в июне вывели за рубеж рекордный с 2018 года объем валюты