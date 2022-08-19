Казань, , 12:55 — REGNUM В Татарии спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Лес Марина Каширская (с) ИА REGNUM

По данным ведомства, с 20 по 29 августа на территории Татарии сохранятся высокая (четвёртый класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов (пятый класс), в связи с чем управление распространило штормовое предупреждение.

По прогнозу Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарии, 20 августа в республике днём температура будет достигать +29 градусов, 21 августа составит +25…+30 градусов. Сухая погода сохранится также на следующей неделе, днём максимальные температуры составят +27…+32 градуса.

Отметим, что 19 августа пожарные Татарии отправились в Нижегородскую область для усиления группировки МЧС России в борьбе с природными пожарами. В составе «пожарного десанта» — 45 человек. Также будет переброшено девять единиц техники. Кроме того, в Нижегородскую область из Казани вылетел вертолёт МИ-8 с четырёхтонным водосливным устройством.

Напомним, что с начала пожароопасного сезона в Татарии к административной ответственности после проверки сообщений о травяных пожарах привлекли 71 человека, сумма штрафов превысила 200 тыс. рублей

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее глава МЧС Александр Куренков обратился к губернаторам Центрального и Приволжского федеральных округов с просьбой вести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации с природными пожарами.

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