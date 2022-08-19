Махачкала, 19 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Дагестане выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил в детских лагерях отдыха. Во многих из них нарушаются правила хранения продуктов и режим питания воспитанников, в ряде лагерей в туалетных комнатах отсутствуют мыло, туалетная бумага и полотенца. Эти факты выявили представители регионального отделения Общероссийского народного фронта, проверив половину стационарных мест отдыха детей.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР Летний лагерь

«Мы проверили 14 из 26 лагерей в Буйнакском, Гергебильском, Гунибском, Докузпаринском, Унцукульском, Карабудахкентском, Каякентском и Кайтагском районах. <…> Информация об этих и других нарушениях направлена нами в Роспотребнадзор и минобрнауки РД для принятия мер», — сообщили в ОНФ.

Из нарушений для примера были названы, в частности, следующие: протухшее мясо в лагере «Терменлик» Буйнакского района, несоблюдение норм по пятиразовому питанию детей в лагерях «Анжи-Мастер» Карабудахкентского района, «Березка» Гергебильского района и «Сокол» Унцукульского района. Проведение уборки ненадлежащим образом в помещениях лагеря «Данко».

Кроме того, как установили «фронтовики», почти везде на детских игровых площадках отсутствует мягкое покрытие, а инвентарь требует замены из-за его ветхости. Однако на обращения активистов ОНФ в Роспотребнадзор и местный минобр были получены ответы, которые походили на отписки и не предполагали решения проблем.

«На запросы по каждому детскому лагерю мы надеялись получить информацию о принятых мерах по устранению недостатков, а получили ответ адвоката с оправданием подопечных. Узнаем фирменный стиль управления отвечать оперативно, развернуто, с историческим экскурсом, математическими расчетами и не по теме. Неважно, в каком году был построен лагерь, вряд ли это является помехой содержать его в чистоте, купить мыло, туалетную бумагу и полотенце, хранить продукты по правилам или кормить детей, как положено пять раз в день», — прокомментировали общественники.

Практически такой же ответ был получен и от минобрнауки Дагестана. В нем было отмечено, что ведомство «не было поставлено в известность о планируемом рейде ОНФ», а после проведенной проверки ОНФ в адрес минобрнауки РД не поступило ни одного письма по фактам выявленных нарушений», заявили в ведомстве. В минобрнауки предположили, что проверка ОНФ «проводилась для поста в телеграм».

«Руководители летних оздоровительных организаций также сообщили, что люди, называющие себя представителями ОНФ, без предъявления каких-либо документов в некоторых из лагерей проводили рейды в вечернее время, а именно после 20:00. Подобные действия провоцировали срыв установленного лагерем распорядка дня», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном телеграмм-аккаунте министерства.

В ведомстве также отметили, что перед началом каждый смены в лагеря отдыха выезжали муниципальные межведомственные комиссии, в состав которых также входили представители Роспотребнадзора. Кроме того, «жалоб от родительского сообщества на горячую линию министерства по вопросам питания и организации детского отдыха за весь летний период не поступало».

В настоящее время неизвестно, решены ли проблемы, которые обнаружили в лагерях отдыха Дагестана активисты ОНФ, или ответственные ведомства продолжают поддерживать скандальную ситуацию вместо быстрейшего устранения причин конфликта и наведению порядка в местах отдыха детей.