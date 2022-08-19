Великий Новгород, , 13:06 — REGNUM Уроженец Перёдского сельского поселения Боровичского района Новгородской области Алексей Крутин погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции России на Украине. Об этом 19 августа сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

Алексей Крутин Страница губернатора Новгородской области Андрея Никитина в социальной сети «ВКонтакте»

Алексея Крутина призвали на срочную службу в ряды Вооружённых сил РФ после того, как он окончил профессиональный лицей. В армии он участвовал в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона, защита Родины стала делом его жизни. С 2006 года служил в Вооруженных силах по контракту.

«До последней минуты выполняя свой долг, Алексей отдал жизнь ради мира и спокойствия. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Скорблю вместе с вами. Вечная память герою!» — написал Андрей Никитин.

С начала специальной военной операции Новгородская область, по сообщению властей региона, потеряла 12 бойцов. Глава региона направляет свои соболезнования семьям и близком каждого погибшего.

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