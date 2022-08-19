Уфа, 19 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. 109 заявок на общую сумму 4,3 млрд рублей одобрил Башкирии Минсельхоз России на 2022 год в рамках льготного инвесткредитования. Об этом 19 августа сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

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Он напомнил, что председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготным инвестиционным займам для аграриев до 5% годовых на срок от двух до 15 лет и по краткосрочным — на срок до одного года.

Назаров отметил, что на 2022 год Минсельхоз России в рамках льготного инвесткредитования одобрил Башкирии 109 заявок на 4,3 млрд рублей. При этом 92 заявки на сумму 2,2 млрд рублей были направлены на приобретение техники. Чиновник сообщил, что по краткосрочным кредитам до одного года Минсельхоз России одобрил аграриям Башкирии 561 заявку на 18,1 млрд рублей.

«Лимит субсидий составил 1,2 млрд рублей. Это в 3,3 раза больше, чем в прошлом году», — подчеркнул премьер-министр республиканского правительства.

Он заявил, что льготные кредиты в Башкирии стали основным источником финансирования полевых работ.

«Из краткосрочных на эти цели нашим аграриям утверждена 461 заявка на 8,6 млрд руб. На них были приобретены семена, удобрения, запасные части к технике, горюче-смазочные материалы», — пояснил Назаров, сообщив, что заемные средства, которые были получены по льготной ставке до 5% годовых, позволили организованно провести все агротехнологические мероприятия.

Чиновник отметил, что это позволяет рассчитывать на высокий урожай в Башкирии — не менее четырех млн тонн зерна.