Ярославль, 19 августа 2022, 13:02 — REGNUM В Ярославской области за 6 месяцев 2022 года 678 человек было осуждено за кражу. Об этом сообщает в сведениях о работе районных судов и мировых судей Ярославской области за 6 месяцев 2022 года.
Доля преступлений против собственности составляет 40,7% от всех рассмотренных судами дел.
Среди других преступлений, больше всего обвинительных приговоров было вынесено за нарушение ПДД (осуждено 340 человек) и за «незаконные действия с наркотическими и психотропными веществами» (197 человек), а также за умышленное причинение тяжкого, либо среднего вреда здоровью (89 человек). Меньше всего осуждённых по статье об экстремизме — 2 человека.
Всего же по рассмотренным уголовным делам осужден 2 тысячи 161 человек, оправдано 9 и прекращено уголовное преследование 689 человек. При этом в суде уточняют, что наказания в виде лишения свободы «в среднем применяется к 26,8% осуждённых».