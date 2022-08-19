Ярославль, , 13:02 — REGNUM В Ярославской области за 6 месяцев 2022 года 678 человек было осуждено за кражу. Об этом сообщает в сведениях о работе районных судов и мировых судей Ярославской области за 6 месяцев 2022 года.

Суд George Hodan

Доля преступлений против собственности составляет 40,7% от всех рассмотренных судами дел.

«По указанным делам осуждены: за кражи — 678 лиц, грабежи — 71 лицо, разбой — 12 лиц, вымогательство и мошенничество — 41 лицо, присвоение и растрату — 19 лиц, неправомерное завладение транспортными средствами — 22 лица, мелкое хищение — 56 лиц», — рассказали в суде.

Среди других преступлений, больше всего обвинительных приговоров было вынесено за нарушение ПДД (осуждено 340 человек) и за «незаконные действия с наркотическими и психотропными веществами» (197 человек), а также за умышленное причинение тяжкого, либо среднего вреда здоровью (89 человек). Меньше всего осуждённых по статье об экстремизме — 2 человека.

Всего же по рассмотренным уголовным делам осужден 2 тысячи 161 человек, оправдано 9 и прекращено уголовное преследование 689 человек. При этом в суде уточняют, что наказания в виде лишения свободы «в среднем применяется к 26,8% осуждённых».