Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Соединенные Штаты могут вмешаться в конфликт на Украине в случае крупной победы России, пишет профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, в своей статье Миршаймер называет варианты сценариев вмешательства США в конфликт на Украине.

По его мнению, если ситуация не разрешится в течение года, то Вашингтон может задуматься о введении небольших контингентов сухопутных войск для помощи киевскому режиму.

Еще одним вариантом сценария профессор называет решение американских властей ввести войска в случае, если Киев потерпит крупное поражение на поле боя от России.