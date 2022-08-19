Бухарест, 19 августа 2022, 12:52 — REGNUM Румыния передает теплые приветствия правительству и народу Индонезии по случаю национального праздника. Об этом МИД Румынии написало в Twitter.
«Румыния подтверждает обязательство по дальнейшему углублению сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях в рамках ЕС — АСЕАН и АСЕМ», — написало МИД Румынии в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин примут участие в саммите G20 на Бали.
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