Бухарест, , 12:52 — REGNUM Румыния передает теплые приветствия правительству и народу Индонезии по случаю национального праздника. Об этом МИД Румынии написало в Twitter.

Индонезия. Остров Бали Konstantinos Trovas

«Румыния подтверждает обязательство по дальнейшему углублению сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях в рамках ЕС — АСЕАН и АСЕМ», — написало МИД Румынии в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин примут участие в саммите G20 на Бали.

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