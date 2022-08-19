Воронеж, , 12:52 — REGNUM Чрезвычайный, пятый, класс пожарной опасности установился на территории Лискинского, Каменского и Острогожского районов Воронежской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 19 августа.

Сгоревший лес Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это означает, что ландшафтные пожары появляются от любого источника огня и повышенных температур. Горение свершается усиленно, и огонь быстро распространяется. Непосредственное тушение лесных пожаров возможно только в начальной стадии их формирования», — подчеркнули в ведомстве.

В связи со сложной ситуации на указанных территориях до изменения погодных условий решено кратно увеличить число патрульных групп, к мониторингу будут привлечены беспилотные летательные аппараты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запрет на посещение лесов, который действует в регионе с начала июля, может быть продлён до 20 сентября. Добавим, что 18 августа глава МЧС России призвал губернаторов регионов Центральной России и Поволжья запретить посещение лесов гражданами — в связи со сложной пожарной обстановкой.