Москва, 19 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Не следует переоценивать значение того факта, что РФ вышла на третье место в мире по использованию юаня в расчетах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил профессор департамента мировой экономики, факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Алексей Портанский.

Yu Lan Доллар и Юань

«Я бы не переоценивал значение этого события, потому что расчеты в долларах и евро по-прежнему останутся для нас довольно значимыми. Из того, что мы поднялись на третье место, ничего особенно значимого не следует, — сказал Портанский. — Дальше (в данном рейтинге — прим. ИА REGNUM) будет продвигаться сложнее. Торговый оборот сначала растет бурно, а потом его рост замедляется. И даже если мы выдвинемся с третьего на второе место, то в нашей экономике от этого мало что изменится».

Риски, по словам Портанского, могут быть связаны с тем, что юань — это волатильная валюта, в отличие от доллара и евро.

«Поэтому его использование должно быть лимитировано», — сказал Портанский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что Россия может обогнать Великобританию по использованию юаней для международных платежей.