Москва, , 12:51 — REGNUM Решение о будущем «Ельцин-центра» должны принимать жители Екатеринбурга. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»).

Ельцин-Центр Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов предложил отказаться от бюджетного финансирования данного центра и направить деньги на решение вопросов обеспечения жильём ветеранов боевых действий, инвалидов и детей-сирот.

Дёмин рассказал, что посетил центр вместе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым («Новые люди»).

«Сейчас много спорят, что делать с Ельцин-центром. Кто-то предлагает его закрыть, кто-то — переименовать. Но в первую очередь нужно уважительно относиться к нашей истории. Помнить и про достижения, и про ошибки, потому что без прошлого нет будущего. А решение, быть Ельцин-центру или не быть, должны принимать люди в Екатеринбурге. Это часть их истории. Необходимо провести референдум, который определит будущее Ельцин-центра», — пояснил Дёмин.

Это предложение поддержал и Даванков.

«Я закончил истфак МГУ и как историк по образованию могу сказать: это вопрос истории, а не политики. Мы прошли весь Ельцин-центр, и я могу назвать его хорошим местом притяжения молодёжи. Молодым людям интересно узнавать подробности о жизни в 90-х годах, чтобы потом это анализировать и делать свои выводы», — сказал вице-спикер Госдумы.

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