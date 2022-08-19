Рязань, , 12:52 — REGNUM Общая площадь, пройдённая природным пожаром в Рязанской области, превышает шесть тысяч гектаров. Об этом 19 августа сообщил в социальных сетях врио губернатора Павел Малков.

Авиатехника на ликвидации пожаров в Рязанской области Телеграм-канал Павла Малкова

По данным руководителя, за ночь площадь горения сохранилась на прежнем уровне, порядка 180 га. На шести участках сохраняется возгорание, на трёх из них локализовать огонь пока не удалось.

За ночь в регионе возникло ещё несколько очагов природных пожаров, силами группировки спасателей их оперативно ликвидировали.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительной причиной ЧП власти назвали сухую грозу.