Вашингтон, 19 августа 2022, 13:08 — REGNUM Популярная рок-группа Red Hot Chili Peppers выпустила новую песню под названием Tippa My Tongue. Выход работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 19 августа.

Red Hot Chili Peppers
Red Hot Chili Peppers
Скриншот с YouTube

Опубликованная композиция должна войти в будущий альбом группы, релиз которого намечен на осень 2022 года. Вместе с синглом артисты представили сюрреалистичный клип на него, режиссёром которого выступила Малия Джеймс.

Напомним, в апреле 2022 года Red Hot Chili Peppers представили свой 12-й студийный альбом под названием Unlimited Love. Пластинка стала первым полноформатным релизом группы за последние шесть лет.

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