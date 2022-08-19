Вашингтон, 19 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Популярная рок-группа Red Hot Chili Peppers выпустила новую песню под названием Tippa My Tongue. Выход работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 19 августа.

Скриншот с YouTube Red Hot Chili Peppers

Опубликованная композиция должна войти в будущий альбом группы, релиз которого намечен на осень 2022 года. Вместе с синглом артисты представили сюрреалистичный клип на него, режиссёром которого выступила Малия Джеймс.

Напомним, в апреле 2022 года Red Hot Chili Peppers представили свой 12-й студийный альбом под названием Unlimited Love. Пластинка стала первым полноформатным релизом группы за последние шесть лет.