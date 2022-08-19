Шри-Джаяварденепура-Котте, 19 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Полиция Шри-Ланки применила водомёты и слезоточивый газ для разгона протестующих студентов, массовые протесты которых продолжаются уже пятый день подряд. Кадры разгона студенческих манифестаций в островном государстве 19 августа опубликовал телеграм-канал Readovka.

Robert Bonet Протест

На выложенных в интернет кадрах запечатлены массовые студенческие демонстрации на улицах городов Шри-Ланки, которые полицейские разгоняют с использованием водомётов и слезоточивого газа.

При этом указывается, что причинами недовольства являются продолжающийся в стране экономический кризис и в первую очередь — высокие цены на топливо, за которым выстраиваются огромные очереди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что австралия предоставит дополнительные 25 миллионов австралийских долларов (17,3 млн долларов США), чтобы помочь Шри-Ланке удовлетворить неотложные потребности в продовольствии и медикаментах, поскольку страна переживает самый тяжёлый экономический кризис за 70 лет.