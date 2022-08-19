Тбилиси, 19 августа 2022, 12:48 — REGNUM Уровень безработицы в Грузии по итогам второго квартала 2022 года снизился по сравнению с 2021 годом на 2 процентных пункта и составил 18,1%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), обнародованном 19 августа на сайте ведомства.

Американская карикатура по поводу безработицы (фрагмент). 1902
Американская карикатура по поводу безработицы (фрагмент). 1902

По данным ведомства, число наёмных работников выросло на 36,2 тыс. человек и достигло 867,9 тыс., а число самозанятых выросло на 19,4 тыс. и составило 401,2 тыс. Безработных стало меньше на 63,3 тыс.

«Уровень безработицы в городских поселениях снизился на 1,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличился на 2,3 процентных пункта — в сельских поселениях», — говорится в отчёте.

Сообщается, что общая доля экономически активного населения в Грузии в отчётном периоде составила 51,5% от всего трудоспособного населения (от 15 лет и старше). Это на 0,1 процентных пункта больше, чем за отчётный период 2021 года.

Среди мужчин, по данным Грузстата, уровень безработицы составил за отчетный период 20,5%, а среди женщин — 15%.

Напомним, экономика Грузии сильно зависит от туризма. После объявления пандемии коронавируса работа в этом секторе почти прекратилась, что привело к экономическому кризису в стране и росту безработицы. В 2022 году этот сектор стал приближаться по основным показателям к доковидному периоду.

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