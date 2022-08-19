Тбилиси, , 12:48 — REGNUM Уровень безработицы в Грузии по итогам второго квартала 2022 года снизился по сравнению с 2021 годом на 2 процентных пункта и составил 18,1%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), обнародованном 19 августа на сайте ведомства.

Американская карикатура по поводу безработицы (фрагмент). 1902

По данным ведомства, число наёмных работников выросло на 36,2 тыс. человек и достигло 867,9 тыс., а число самозанятых выросло на 19,4 тыс. и составило 401,2 тыс. Безработных стало меньше на 63,3 тыс.

«Уровень безработицы в городских поселениях снизился на 1,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличился на 2,3 процентных пункта — в сельских поселениях», — говорится в отчёте.

Сообщается, что общая доля экономически активного населения в Грузии в отчётном периоде составила 51,5% от всего трудоспособного населения (от 15 лет и старше). Это на 0,1 процентных пункта больше, чем за отчётный период 2021 года.

Среди мужчин, по данным Грузстата, уровень безработицы составил за отчетный период 20,5%, а среди женщин — 15%.

Напомним, экономика Грузии сильно зависит от туризма. После объявления пандемии коронавируса работа в этом секторе почти прекратилась, что привело к экономическому кризису в стране и росту безработицы. В 2022 году этот сектор стал приближаться по основным показателям к доковидному периоду.

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