Брюссель, 19 августа, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе 18 августа представил документ с элементами, которые должен содержать будущее «юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений» между Белградом и Приштиной. Об этом 18 августа сообщило правительство сепаратистского Косово.

Иван Шилов ИА REGNUM Альбин Курти и Александр Вучич

В сообщении подчеркивается, что в ходе первого дня переговоров в Брюсселе, которые проходят при посредничестве ЕС, на повестке дня были две темы. Первая была посвящена общим принципам будущего соглашения, отметило сепаратистское правительство.

«Альбин Курти подчеркнул, что этот документ должен быть юридически обязывающим, а центральным моментом соглашения должно быть взаимное признание (Сербии и сепаратистского Косово — ИА REGNUM)» — подчеркивается в сообщении.

Второй темой переговоров, согласно информации албанской стороны, были актуальные политические вопросы и вопросы безопасности.

Напомним, что переговоры Вучича и Курти в Брюсселе проходят на фоне обострения ситуации на севере Косово и Метохии, вызванной планами Приштины запретить использование сербских документов, удостоверяющих личность, и сербских автомобильных номеров на территории края.