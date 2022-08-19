Брюссель, 19 августа, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Надпись на монетах евро «Слава Украине» комментируют жители Европейского союза, сообщает 19 августа телеграм-канал «Пул №3».

moritz320 Евро

Канал опубликовал скриншот комментария в социальной сети, сделанного на немецком языке.

«Чтобы даже последний полный идиот в Европе знал, за что мы платим», — написал пользователь, прикрепив смайлики, выражающие крайнюю степень неодобрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле стало известно о том, что Банк Эстонии начал распространять монеты достоинством два евро с лозунгом «Слава Украине».