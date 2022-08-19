Москва, 19 августа, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В период с 19 по 21 августа на Северном флоте (СФ) пройдут мероприятия региональной программы военно-технического форума «Армия-2022». Выставки будут развёрнуты на трёх площадках в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru «АРМИЯ-2022»

Мероприятия пройдут в военном городке соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил в Североморске, на территории музейного комплекса ВВС СФ в посёлке Сафоново и в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» Северного флота возле посёлка Кильдинстрой под Мурманском.

В общей сложности в Мурманской области задействуют более 1000 военнослужащих и представят более 200 единиц современного, а также исторического вооружения и военной техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «на полях» международного военно-технического форума «Армия-2022» Минобороны России и Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) подписали контракт на поставку партии фронтовых бомбардировщиков Су-34.

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