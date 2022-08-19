Сеул, , 12:47 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделал 491 человек. Об этом 19 августа сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 19 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 098 310 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 414 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 661 247 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 3200 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 523 461 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 51 670 человек. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 6 762 534 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 138 812 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до22 000 037.

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