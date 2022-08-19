Калуга, , 14:42 — REGNUM В Калуге два 18-летних местных жителя обвинены правоохранителями в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили 19 августа корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области

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Установлено, что обвиняемые в августе 2021 года вступили в организованную группу и приобрели более 180 граммов наркотических средств, которые пытались сбыть через закладки с использованием интернета. Молодые люди были задержаны сотрудниками полиции, наркотики изъяты. Уголовное дело направлено в суд.

18-летним калужанам грозит до 20 лет лишения свободы.

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